علي البليهي: حمدالله أفضل من رونالدو وتاليسكا والبريكان

يرى علي البليهي لاعب فريق الهلال السعودي أن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد هو المهاجم الأفضل في الدوري السعودي حاليًا.

قال البليهي في تصريحات خلال برنامج المقالب الرمضاني " رامز جاب من الأخر " مع الفنان رامز جلال: " لا أرى أن رونالدو أو تاليسكا أو البريكان هم الأفضل في الدوري ".

وأضاف: " عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد أفضل منهم جميعًا ".

وكشف البليهي عن أسلوبه في استفزاز الخصوم حيث قال أنه عندما واجه رونالدو قال له أن ميسي هو الأفضل من أجل استفزازه، وعندما واجه ميسي مع المنتخب قال له أن رونالدو هو الأفضل.