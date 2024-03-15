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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي البليهي: حمدالله أفضل من رونالدو وتاليسكا والبريكان

علي البليهي لاعب
علي البليهي لاعب الهلال السعودي

يرى علي البليهي لاعب فريق الهلال السعودي أن النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد هو المهاجم الأفضل في الدوري السعودي حاليًا.

قال البليهي في تصريحات خلال برنامج المقالب الرمضاني " رامز جاب من الأخر " مع الفنان رامز جلال: " لا أرى أن رونالدو أو تاليسكا أو البريكان هم الأفضل في الدوري ".

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وأضاف: " عبد الرزاق حمدالله لاعب الاتحاد أفضل منهم جميعًا ".

وكشف البليهي عن أسلوبه في استفزاز الخصوم حيث قال أنه عندما واجه رونالدو قال له أن ميسي هو الأفضل من أجل استفزازه، وعندما واجه ميسي مع المنتخب قال له أن رونالدو هو الأفضل.

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