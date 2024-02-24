بالأرقام.. حمدالله يحطم رقم الشمراني ويهدد عرش "السومة"

نجح النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد في تحطيم رقم ناصر الشمراني النجم السابق لنادي الهلال، في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقاد حمدالله الاتحاد للفوز على الرياض بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، لحساب الجولة 20 من دوري روشن.

سجل حمدالله هدفي الاتحاد في المباراة خلال الدقيقتين 12 والثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، ليرفع رصيده إلى 13 هدف ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري للموسم الحالي.

حمدالله يحطم رقم الشمراني ويهدد عرش السومة

بثنائيته في شباك الرياض أصبح يمتلك عبد الرزاق حمدالله في رصيده 127 هدفًا خلال مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين، ليتمكن من تخطي رقم ناصر الشمراني الذي يمتلك 126 هدفًا في رصيده ويقتنص أسد الأطلس المركز الثاني خلف عمر السومة.

ويتربع عمر السومة نجم الأهلي السابق على قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفًا، ويحتاج حمدالله لـ17 هدفًا فقط لمعادلة السومة، و18 هدفًا لتخطي النجم الدولي السوري.