انفجار نوفا .. حدث فلكي نادر يضيئ سماء العالم أسبوعًا

تنتظر الكرة الأرضية حدث فلكي نادر سيحدث هذا العام، حيث كشفت وكالة ناسا أنه من المتوقع أن ينفجر نجم يُسمى “T CrB” في نصف الكرة الشمالي للسماء، على بعد 3000 سنة ضوئية من الأرض.

ويُطلق على هذا الانفجار اسم “نوفا”، وهو حدث قصير يحدث مرة كل قرن، وسيتسبب في قيام T CrB بإخراج طبقاته الخارجية، مما سيُضيء السماء مثل النجم لمدة أسبوع كامل.

انفجار نوفا

انفجار نوفا هو تفاعل نووي هائل يحدث عندما تصل مادة النجم إلى درجة حرارتها القصوى، مما يؤدي إلى إطلاق كمية هائلة من الطاقة، تتراوح بين 10000 إلى 100000 مرة من إنتاج الطاقة السنوي للشمس، حسبما ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

تستمر معظم انفجارات نوفا لآلاف السنين، ولكن ما يميز T CrB هو أنه يكمل العملية الكاملة في أسبوع واحد فقط.

وتوقعت ناسا أن يصل سطوع النجم إلى ذروته بعد الانفجار، ويجب أن يكون مرئيًا بالعين المجردة لعدة أيام، وما يزيد قليلاً عن أسبوع بالمنظار قبل أن يخفت مرة أخرى، ربما لمدة 80 عامًا أخرى.