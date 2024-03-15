ساو باولو البرازيلي يترقب مصير لويس كاسترو مع النصر السعودي

وضعت إدارة نادي ساوباولو البرازيلي أعينها على البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي للتعاقد معه حال رحيله عن تدريب النادي خلال الفترة المقبلة.

وتداولت وسائل الإعلام السعودية خلال الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد بقرب رحيل لويس كاسترو عن تدريب النصر، وذلك بسبب خروج العالمي من دوري أبطال آسيا وفقدان المنافسة على الدوري السعودي.

ويعاني نادي النصر من تراجع المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

كما فقد فريق النصر المنافسة بشكل نهائي على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري، وذلك بعد سقوطه أمام الاتفاق واتساع الفارق مع الهلال المتصدر إلى 9 نقاط.

ساوباولو ينتظر كاسترو

واستقرت إدارة ساوباولو البرازيلي على التعاقد مع المدير الفني لويس كاسترو حال رحيله عن القيادة الفنية لفريق النصر السعودي، نظرًا للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدرب.