غيابات النصر عن مواجهة الأهلي اليوم بالدوري السعودي

يعاني فريق النصر السعودي من غيابات عديدة بصفوفه قبل مواجهة الأهلي المرتقبة مساء اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين النصر والأهلي في إطار الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين.

وتضم قائمة غيابات النصر أمام الأهلي كل من:

" نواف العقيدي - وليد عبدالله – عبد الإله العمري - سلطان الغنام - آندرسون تاليسكا ".

موعد مباراة النصر والأهلي اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة ومعلق مباراة النصر والأهلي

وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة، وقناة SSC1 SD المفتوحة على القمر عرب سات بصوت المعلق أحمد النفيسة.