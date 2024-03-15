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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر السعودي يستقر على بيع عقد ساديو ماني في الصيف

ساديو ماني لاعب النصر
ساديو ماني لاعب النصر السعودي

استقرت إدارة نادي النصر السعودي على بيع عقد النجم السنغالي ساديو ماني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل وذلك في إطار خطة العالمي لإعادة هيكلة صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

وخرجت تقارير صحفية أوروبية أكدت أن نادي النصر يتجه لبيع عقد اللاعب ساديو ماني في الموسم القادم، حيث أن إدارة النادي غير راضية عن أداء اللاعب في الفترة الأخيرة.

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وفشل ساديو ماني في تقديم أوراق اعتماده مع النصر منذ الانضمام له، حيث قدم مستويات متواضعة بقميص العالمي ولم يحظى بإشادة المسئولين والجمهور، لذلك قرر النادي بيع عقده في الموسم القادم.

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وتتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين النصر والأهلي في إطار الجولة 24 من دوري روشن للمحترفين.

موعد مباراة النصر والأهلي والقناة الناقلة والمعلق

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وحاتم بطيشة، وقناة SSC1 SD المفتوحة على القمر عرب سات بصوت المعلق أحمد النفيسة.

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