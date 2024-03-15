محمد الكواري يتحدث عن "رائد الأعمال" وهذا ما قاله للشباب

اعتبر الناشط والمؤثر المختص في مجال البحر محمد الكواري الشهير بـ "قطر فش" إن اهتمام الشباب بمشاريع ريادة الاعمال يعدّ حلا من أجل توفير فرص عمل اضافية لهم.

وأضاف محمد الكواري شارحا عن "رائد الاعمال"، ان اي شخص لديه فكرة جديدة بإستطاعته القيام بمشروع صغير أو متوسط، معتبرا ان تمويل هذه المشروعات ليس صعبا، وذلك من خلال مصادر التمويل المختلفة، أو الإستعانة بأشخاص يرغبون بإنشاء مشروعات، الا انهم ليس بحوزتهم الأفكار المبتكرة لتمويلها.

أضاف أن ريادة الأعمال تساعد في حل المشكلات القومية للعديد من الدول خاصة النامية منها، فتكون هذه المشاريع بيئة خصبة للإبداع والابتكار، مضيفا أن رائد الأعمال هو الشخص الذى يمكنه أن يقدم فكرة مبدعة تحقق ربحا حتى وإن كان هذا الشخص موظفا ولكن لديه فكرة يستطيع أن يغير بها بيئته، وعليه أن يأخذ المخاطرة بشكل تصاعدي ويبدأ من أجل تحقيق حلمه.

أوضح أنه يتمنى أن تدرس مادة ريادة الأعمال في الكليات العالمية مع وضع مناهج لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.