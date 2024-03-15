مورينيو يقترب من تدريب النصر السعودي

يقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار أنباء كثيرة حول اقتراب المدرب الحالي لويس كاسترو من الرحيل.

وقال الإعلامي والمحلل الرياضي أحمد عفيفي في تصريحات تليفزيونية أن مورينيو قادم للتدريب نادي النصر في الموسم المقبل وذلك بتوصيات من غويدو المدير التنفيذي للنادي.

ويعاني نادي النصر من تراجع المستوى والنتائج خلال الفترة الأخيرة وهو ما تسبب في الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.

كما فقد فريق النصر المنافسة بشكل نهائي على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري، وذلك بعد سقوطه أمام الاتفاق واتساع الفارق مع الهلال المتصدر إلى 9 نقاط.

النصر يبحث عن مدرب كبير

وتبحث إدارة نادي النصر عن مدير فني صاحب شخصية قوية واسم كبير حتى يمكنه التعامل مع نجم الفريق وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسيطرة على غرفة الملابس.