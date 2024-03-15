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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المحامين تعلن فتح باب الترشح لانتخابات نقابتي الإسكندرية وشرق طنطا بعد الانتهاء من النقابة العامة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قرارًا بإرجاء فتح باب الترشح على منصب النقيب الفرعي لنقابة الإسكندرية، ونقابة شرق طنطا (المحلة)، إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة، والمحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024 .

وجاء نص القرار كالآتي:

قرار

نظرًا لإنشغال اللجنة المشرفة على الانتخابات بإجراء انتخابات النقابة العامة في الميعاد المحدد لها، وانشغالها بترتيبات العملية الانتخابية لإتمامها في الموعد المحدد.

وحيث كان مقررًا فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية، وشرق طنطا (المحلة) يوم السبت الموافق 16/3/2024، وهذا الموعد كان محددًا بعد الموعد المحدد لإنهاء انتخابات النقابة العامة بتاريخ 9/3/2024 .

وتبين للجنة أنه لم يتم الإعلان عن هذه المواعيد في الجريدة الرسمية .

لذلك
  قررت اللجنة إرجاء فتح باب الترشح وقبول الأوراق إلى ما بعد الانتهاء من إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة المحدد لها يوم السبت الموافق 23/3/2024 .

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