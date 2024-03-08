مورينيو: الزمالك لم يستحق الخسارة أمام الأهلي

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أن الزمالك لم يستحق الخسارة أمام الأهلي، وذلك ضمن منافسات نهائي كأس مصر 2023/2024.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدها ملعب الأول بارك معقل النصر بالمملكة العربية السعودية.

وتحدث مورينيو في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد، الزمالك لا يستحق الخسارة، صعب علي قول أنه يستحق أن يفوز، لكن الذي سجل فاز، كنا نقول إن المباراة ستذهب لأشواط إضافية، الإيقاع كان منخفضًا، لم يكن هناك من يحاول أن يخلق المشاكل للخصم".

وعن اللاعبين الذين لفتوا نظره، فقال: "لم أشعر بأن هناك فارق بين أي لاعب في الفريقين، لم يكن هناك من كان مذهلًا أو من سرق الأضواء، الأداء كان ثابتًا، والدفاع كان قويًا حتى دخول الهدفين".

وأردف: "هدف المباراة الأول أحببته، لأن اللاعب الشاب "إمام عاشور" ركض واستغل المساحة في مباراة مغلقة وجمود في الموقع، لم يكن هناك من يتحرك ويطلب الكرة في المساحات، لكن هذا اللاعب فعل ذلك".