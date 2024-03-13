الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مورينيو مرشح لتدريب المنتخب السعودي حال فشل مانشيني

مورينيو
مورينيو

أصبح البرتغالي مخضرم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق إي سي روما، مرشحا لقيادة المنتخب السعودي حال فشل الإيطالي روبيرتو مانشيني.

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وتعرض مورينيو للإقالة من منصبه كمدير فني لفريق إي سي روما في يناير الماضي، ولا يرتبط مع أي نادي حتى الأن، رغم ترشيح أسمه مع أكثر من نادي أوروبي وسعودي.

وكان مورينيو حاضرا في مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في السعودية في فعاليات موسم الرياض الأسبوع الماضي، ما جعل التكهنات تزيد حوله.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن زيارة مورينيو للسعودية شهدت اجتماعه مع عدد من الشخصيات الرياضية المؤثرة في المملكة، و لديهم رغبة بالتعاقد مع المدرب البرتغالي مخضرم، لقيادة أحد أندية صندوق الاستثمارات، أو قيادة المنتخب السعودي لكرة القدم خلفا لـ مانشيني.

يأتي ذلك التفكير في حال فشل المدرب الإيطالي مانشيني مع الأخضر، ليضع مورينيو كبديل محتمل له، لكن لا يتعجل المسؤولين السعوديين بشأن ذلك القرار، أن الأمر قد لا يتم في صيف 2024.

وفشل مانشيني في قيادة المنتخب السعودي إلى لنهائي كأس آسيا بعدما خرج من دور ثمن النهائي على يد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.
 

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