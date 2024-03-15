إسرائيل تنفي مسؤوليتها وتزعم: مسلحون فتحوا النار على منتظري الطحين بغزة

بعدما اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية القوات الإسرائيلية بشن هجوم بالقرب من نقطة لتوزيع المساعدات قرب دوار الكويت في شمال غزة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 155 آخرين، نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الحادث.

وحسب العربية نت، قال اليوم الجمعة إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار في هذا الهجوم، ولم يطلق أي من قواته النار تجاه الحشد المنتظر أو قافلة المساعدات.

وأفاد الجيش في بيان أنه "قام بتيسير مرور قافلة من 31 شاحنة تنقل مواد غذائية وإمدادات لتوزيعها في شمال قطاع غزة. وقبل ساعة تقريبًا من وصول القافلة، أطلق مسلحون فلسطينيون النار بينما كان المدنيون في غزة ينتظرونها".

كما أضاف "بينما كانت شاحنات المساعدات تدخل، واصل المسلحون الفلسطينيون إطلاق النار، بينما بدأ حشد من سكان غزة بنهب الشاحنات. بالإضافة إلى ذلك، دهست الشاحنات عددًا من المدنيين". ولم يحدد الجيش عدد هؤلاء.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه بنتيجة المراجعة العملياتية، تبيّن "أنه لم يتم إطلاق نيران الدبابات أو الغارات الجوية أو إطلاق النار تجاه المدنيين في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات"، مؤكدا أنه "يواصل التدقيق في الحادث".