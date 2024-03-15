قافلة طبية علاجية مجانية بقرية كفر تصفا بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية،اليوم الجمعة 15/3/2024م، وأن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وكان أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى فى مديرية الشئون الصحية، وجميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لاستقبال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.

وأكد الجزار علي شن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وتشديد الرقابة على محلات بيع ياميش رمضان، ومصانع الأسماك المدخنة ومحال الأسماك المملحة، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وشَدَّدَ الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وجميع مكاتب الأغذية في مختلف الإدارات الصحية بالتفتيش على العاملين في مجال الأغذية ومدى التزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.