حزب الله يقصف 4 مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع ومستوطنات للاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف المدنين في غزة ولبنان .
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 15-03-2024 تجمّعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف البيان: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 15-03-2024 تجمّعا لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.
وتابع: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:05 من بعد ظهر يوم الجمعة 15-03-2024 موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 15-03-2024 موقع المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.