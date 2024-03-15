الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يقصف 4 مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع ومستوطنات للاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف المدنين في غزة ولبنان .

 

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

‏وأضاف البيان: استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

وتابع: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:05 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

‏كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

 

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