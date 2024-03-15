حزب الله يقصف 4 مواقع ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع ومستوطنات للاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف المدنين في غزة ولبنان .

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏وأضاف البيان: استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 تجمّعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

وتابع: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:05 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 15-03-2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏