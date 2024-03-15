استرداد 22 فدان من أملاك الدولة بالإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نتائج المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لحملة إزالة التعديات، والتي تم تنفيذها في الفترة من ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ حتى ١٥ مارس ٢٠٢٤ ، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

حيث تم استرداد مساحة تقدر بنحو ٢٤٥٦٠م٢ و٢٢ فدانًا و١٠ قراريط و١٧ سهمًا، بإجمالي عدد حالات ٢٣٤ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية على الجهود المبذولة خلال المرحلة الثانية للموجة ٢٢ والتي أسفرت عن إزالة ٣٤ حالة تعدٍّ بمساحة ١٠ أفدنة، و٧٨٦٨م٢ على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة و١٨ حالة تعدِّ بمساحة ١١٢٨٠م٢ على أراضي أملاك الدولة بولاية الأوقاف و١٦ حالة تعدٍّ بمساحة ١٥٦٠ م٢ على أراضي أملاك الدولة بولاية الطرق والكباري، و٤٩ حالة تعدٍّ بمساحة ١٠٦٧ م٢ على أراضي أملاك الدولة بولاية الري و٩١ حالة تعدٍّ بمساحة ٧٣١ م٢، ١٢ فدانًا و١٠ قراريط و١٧ سهمًا على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بولاية الزراعة و٧ حالات بمساحة ١٠٦ م٢ على أراضي أملاك الدولة بولاية الصرف الزراعي و١٩ حالة تعدٍّ بمساحة ١٩٤٨م٢ على أراضي أملاك الدولة بولاية هيئة السكة الحديد.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء يتم متابعته بصورة مستمرة مشيرًا إلى ما يحظى به ملف التعديات من اهتمام من القيادة السياسية مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة التي تشنها الدولة هو استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن ومسئولي جهات الولاية بمنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة.

كما وجه بشارة بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة القادمة من الموجة ٢٢ وهي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ ٢٣ مارس الجاري وتستمر حتى ١٢ أبريل المقبل والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.