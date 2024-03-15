الجمعة 15 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أكرم حسني يشوّق الجمهور بما ستفعله جودي في الحلقة المقبلة من بابا جه

بوابة الوفد الإلكترونية

نشر النجم أكرم حسني، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لجودي "لافينيا نادر" ابنته في المسلسل وذلك بعدما عرفت أنه حاليًا في منزل زياد (سليم مصطفى)، فهل ستخبر والدتها أم ماذا ستفعل في حلقة اليوم؟.
وعلّق أكرم حسني، على المنشور، وكتب "هتعملي فيا إيه تاني يا ست البنات" في إشارة إلى اليوم الذي قالت فيه أمام المدرسة بأنها لا تحتاج إلى والدها، ليذهب رغمًا عنه إلى منزل زياد للمرة الأولى.

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قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

 

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

 

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

 

آخر أعمال النجم أكرم حسني

يذكر أن آخر أعماله مسلسل مكتوب عليا، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٢، تأليف إيهاب بليبل وعبد الرحمن جاويش وإخراج خالد الحلفاوي.

 

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