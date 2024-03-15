وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى شبين القناطر المركزي

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، باجراء جولة مرورية مفاجئة بمستشفى شبين القناطر المركزي.

وخلال جولته المرورية تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تصادف وجود مرور من دكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات في نفس التوقيت، وتفقد أيضًا العنايات المركزه واطمأن على أحوال المرضى.

كما تأكد من إصلاح الأعطال التي تم التوجيه بإصلاحها من قبل في أجهزة العنايه المركزة ؛ وأثناء المرور وجه الدكتور حموده الجزار بضرورة تواجد مدير الطوارئ، وفريق أخصائي الطوارئ بشكل يومي بقسم الاستقبال والطوارئ خاصةً في فترات العمل الصباحية، كما تفقد أيضًا قسم العمليات والغرف الملحقة به، ووجه بسرعة استكمال الخطة التصحيحية لقسم العمليات.