افتتاح 4 مساجد جديدة بالقليوبية بتكلفة 17 مليون جنيه

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية 4 مساجد جديدة في مدن العبور وكفر شكر وطوخ تزامنا مع الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في محافظة القليوبية، والمساجد هي:-

مسجد الصفا والمروة بالحي الرابع في مدينة العبور على مساحة 450 متر وبلغت التكلفة الاجمالية له ثلاثة ملايين جنيه.

مسجد الرضوان بالمنشأة الصغرى بمدينة كفر شكر حيث بلغت مساحته800متر والتكلفة الاجمالية له عشرة ملايين جنيه.

مسجد آل حلاوة بأجهور الكبرى مركز طوخ، وبلغت مساحته حوالي 600 متر، وجرى عمل صيانة وترميم له بالكامل وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد.

مسجد التوحيد بزاوية بلتان مركز طوخ، وبلغت مساحته 500 متر، وجرى عمل صيانة وترميم للمسجد بالكامل وتوسعة إضافية وتجديد دورة المياه وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.



وحضر افتتاح المساجد لفيف من نواب البرلمان والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث أدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة والتي تناولت رمضان شهر الطاعات وأكد أن شهر رمضان للتقرب إلى الله بفعل الطاعات وبذل المعروف والبعد عن المعاصي والسيئات.

وأكد أن رمضان شهر الطاعات والقرآن، والصدقات وبذل النفع للناس ونشر روح التسامح والتعاون والاتحاد، ونشر الرحمة بين كل بني آدم على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم .