مبطلات الصيام في نهار رمضان.. تعرف عليها

مبطلات الصيام، أمر يهتم به المسلمون كافة خاصة في شهر رمضان المبارك، إذ هناك عادات يومية يقوم بها الإنسان من الممكن أن تكون سببًا في إفساد صيامه.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، مبطلات الصيام في نهار رمضان.

مبطلات الصيام

بخاخة الربو: تفطر

قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم: تفطر

دم الحيض والنفاس: يفطر

القيء المتعمد: يفطر

الغيبة والنميمة: تفطر

الجماع فى نهار رمضان: يفطر

عادات لا تبطل الصيام

الأكل والشرب ناسيًا

التبرد بالماء

الغسيل الكلوي

القيء عن غير عمد

وضع مرطب الشفاه

نقل الدم

بلع الريق

غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب

استخدام فرشاة ومعجون الاسنان دون تسرب شيء للجوف

تذوق الطعام باللسان دون بلعه

العطور والروائح

المراهم والكريمات

الحقن (عضل أو وريد)

قطرة العين

مرطبات البشرة