قصور الثقافة تشارك بأحدث إصداراتها في المعرض الدائم لبيع الكتب بهيئة الكتاب

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بأحدث إصداراتها بمنفذ المعرض الدائم لبيع الكتب بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي أطلقته الأخيرة أمس الخميس بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة، وذلك ضمن برنامج فعاليات الوزارة في رمضان.

وتقدم هيئة قصور الثقافة عددا من أحدث إصداراتها التي طرحتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب الأخير بأسعار مخفضة لاقت إقبالا وتفاعلا كبيرا من جمهور المعرض، وحققت بها رقما غير مسبوق في عدد النسخ المباعة وإجمالي الإيرادات.

ومن الإصدارات المشاركة مجموعة كتب عميد الأدب العربي طه حسين التي طرحت منها الهيئة 36 عنوانا جديدا هذا العام احتفاء بمرور خمسين عاما على وفاة العميد، ومن إصدارات سلسلة آفاق عالمية رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، ومن الذخائر كتاب "البخلاء" للجاحظ، والإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي، و"موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم" ترجمة شباب المترجمين، الأعمال الكاملة لعبدالفتاح الجمل، "مذكرات مجنون" للوشون ترجمة ميرا أحمد، وغيرها من الإصدارات.

وتقام الفعاليات يوميا من الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة لمدة أسبوعين، ويشرف على مشاركة الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات برئاسة تغريد كامل.

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها.