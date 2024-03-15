تحديد موعد مباراتي الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباراتي الهلال والعين في ذهاب وإياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024.

وحسم الهلال بطاقة تأهله إلى نصف النهائي على حساب الاتحاد السعودي بعد التغلب عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما تأهل العين على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مباراة الذهاب .. (العين VSالهلال)

الثلاثاء الموافق 16 إبريل

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

على ملعب استاد هزاع بن زايد

مباراة الإياب .. (الهلال VSالعين)

الثلاثاء الموافق 23 إبريل

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

ملعب المملكة آرينا في الرياض