الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحديد موعد مباراتي الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال والعين
مباراة الهلال والعين

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباراتي الهلال والعين في ذهاب وإياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024.

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موعد مباراتي نصف النهائي بين الهلال و العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

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العين الإماراتي يطيح بالنصر السعودي من دوري أبطال آسيا

وحسم الهلال بطاقة تأهله إلى نصف النهائي على حساب الاتحاد السعودي بعد التغلب عليه برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما تأهل العين على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مباراة الذهاب .. (العين VSالهلال)

الثلاثاء الموافق 16 إبريل

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

على ملعب استاد هزاع بن زايد

مباراة الإياب .. (الهلال VSالعين)

الثلاثاء الموافق 23 إبريل

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

ملعب المملكة آرينا في الرياض

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