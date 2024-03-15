لبيب: طلبات البرتغالي جوميز أوامر تنفذ فورا

يعقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسه خلال الساعات المقبله مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبحث ملف الكره واحتياجات المدير الفني فى الفتره القادمه فى فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز حيث يستعد الفريق بعدها لمواجهة مودرن فيوتشر فى ذهاب دور الثمانيه لبطولة الكونفدرالية.

وأكد لبيب للمقربين أنه سيناقش جوميز فى أمور كثيره ولكن يبقي فى النهايه هو صاحب القرار وطلباته أوامر ولن نتدخل من قريب أو بعيد فى عمله.

ويستأنف الفريق تدريباته غدا السبت بعد حصول اللاعبين على راحه لمدة ثلاثة أيام عقب الخساره من الجونه بثلاثة أهداف لهدفين فى الجوله الخامسه عشره لبطولة الدوري الممتاز.