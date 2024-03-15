بالإنفوجراف.. نشاط وزارة العمل في أسبوع

شهدت وزارة العمل، خلال الأسبوع الأخير، نشاطًا كثيفًا، إذ استهله الوزير حسن شحاتة بجولة في محافظة الجيزة ولقاء مع اللواء أحمد راشد في ديوان عام المحافظة، وتسليم عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، فضلًا عن الإعلان عن توفير وظائف للشباب الراغب في العمل بالخارج، وأيضًا منح تدريب مجانية للشباب بمحافظة الإسكندرية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.

وزير العمل في جولة بمحافظة الجيزة

قام وزير الهمل حسن شحاتة، مع بداية الأسبوع، بجولة لمحافظة الجيزة، بدأها بزيارة اللواء أحمد راشد في ديوان عام المحافظة، ليبحثا مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتدريب المهني، وتنظيم ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

تسليم عقود عمل لذوي الهمم

وسَلَّم حسن شحاتة وزير العمل، واللواء أحمد راشد، بديوان عام المحافظة، 50 عقد عمل لذوي همم، من بين 150عقدا تم توفيرهم لاصحاب الاحتياجات الخاصة،وذلك بحضور عدد من النواب منهم: أحمد عاشور، ومنيرة الاشقر، وولاء التمامي، وأحمد الشراني.

وتبادل "الوزير" و"المحافظ" دروع التكريم والتقدير بينهما، كما جرى تكريم ممثلي الشركات التي وفرت فرص عمل لذوي الهمم.

إطلاق البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة

أطلق حسن شحاتة وزير العمل، ومحافظ الجيزة ، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة، وذلك بمقر مديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار جولة نفذها الوزير في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة الجيزة.

يشار هنا إلى أن إطلاق البث التجريبي اليوم بالجيزة يأتي كمحطة ثالثة، بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظي الإسكندرية وبورسعيد.

وزير العمل يلتقي العاملين بمديرية الجيزة

حرص حسن شحاتة وزير العمل، خلال جولته بمحافظة الجيزة ، وبحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، على تنظيم لقاء مع العاملين بمديرية عمل المحافظة برئاسة محمد رمضان، وحثهم على التعامل مع المواطنين بشكل لائق وكريم، أثناء تقديم الخدمات.

واستمع الوزير من العاملين بالمديرية إلى استفساراتهم بشأن خطط الوزارة، خاصة" مشروع مهني 2030"، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ورقمنة منظومة العمالة غير المنتظمة.

تمكين المرأة اقتصاديًا

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن المرأة المصرية محل تقدير وإحترام القيادة السياسية، وأن مشاركتها في التنمية وبناء "الجمهورية الجديدة" مسألة لا شك فيها، ودورها في مُساندة الدولة، على مواجهة كافة التحديات، يُسجله التاريخ بحروف من نور.

وأضاف "الوزير" أن تمكين المرأة إقتصاديًا، وتنمية مهاراتها على إحتياجات سوق العمل، يأتي على رأس أولويات وزارة العمل.

وجاء ذلك خلال تسليم وزير العمل شهادات تقدير وجوائز لـ 25 مُتدربة من خريجي مركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، في إطار مشروع تُنفذه "وحدة المساواة بين الجنسين" بوزارة العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم، بتمويل من هيئة التعاون الدولي الكورية "كويكا "، و الوكالة السويدية "سيدا"، والذي يستهدف تدريب 300 سيدة في 3 محافظات هي:الأسكندرية ، وبني سويف ، والقاهرة.

منح تدريب مجانية في "الساليزيان الإيطالي"

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن منحة مجانية للشباب للتدريب المهني، داخل معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، فرع الإسكندرية، تنفيذاً لبروتوكول بين "الوزارة" و"المعهد" يوم 5 مارس الجاري.

وأضاف أن الوزارة تواصل دورها في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فرص عمل للشباب في الخارج

جددت وزارة العمل دعوتها إلى الشباب المصري ،الراغب في العمل في الخارج، بتسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار خطة تدشين قاعدة بيانات بأسماء راغبي العمل بالخارج، لتلبية فرص العمل التي تتلقاها "الوزارة" من الخارج عن طريق الإدارة العامة للتشغيل، أو مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وتستقبل "الوزارة" خلال هذه الأيام شباب سجلوا بياناتهم بنجاح، لاستلام الأوراق المطلوبة، وكذلك تنظيم محاضرات لهم في "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" لتوعيتهم بالحقوق والواجبات الخاصة بالعمل بالخارج، والتنبيه عليهم بالتعامل مع "الوزارة" فقط، حتى لا يتعرضوا لعمليات نصب إو إحتيال من جانب الصفحات أو الرسائل الوهمية.

وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن ذلك يحدث في إطار خطط الوزارة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب في الداخل أو الخارج، للمُساهمة في التقليل من حجم البطالة التي تراجعت من 13% عام 2014، إلى أقل من 7% الآن، بفضل جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لتوفير فرص عمل للشباب في المشروعات الوطنية العملاقة، أو في شركات القطاع الخاص من خلال مُلتقيات التوظيف بكافة محافظات مصر.