إفتتاح تجديدات مسجد أبوبكر الصديق بنجع حمادي شمال قنا

قال الشيخ ماهر علي جبر وكيل وازرة الأوقاف في قنا، أنه تم إحلال وتجديد مسجد أبوبكر الصديق بالجهود الذاتية علي مساحة 440 متر بتكلفة اجمالية بلغت 600 ألف جنيه.

وأضاف أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

افتتح محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، مسجد أبو بكر الصديق بمدينه نجع حمادي، شمال قنا.

وذلك في ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

رافقه جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، والنائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي.

استمع السكرتير المساعد إلى الخطبة التي جاءت تحت عنوان " رمضان شهر الطاعات " حيث تناولت الخطبة فضل رمضان كشهر العطايا والهبات والمنح والنفحات والبركات.

فهو سيد الشهور واعظمها ، نظرا لان أيامه خير الايام وأفضلها ، ولياليه أشرف الليالي واطهرها ، شهر تتزين الدنيا كلها فرحا بقدومه ،تفتح فيه أبواب الجنان ، وتغلق فيه أبواب النيران.

وأبرز السكرتير المساعد، علي اهتمام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ببناء وتطوير المساجد للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.