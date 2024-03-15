الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صواريخ لبنان تدوي صفارات الإنذار في مستوطنات رام الله

إطلاق صواريخ
إطلاق صواريخ

قالت قناة 12 العبرية، إن صاروخين إطلاقا من لبنان تجاه منطقة مرجليوت في إصبع الجليل.

وانطلقت صفارات الإنذار في "مرجليوت" في إصبع الجليل وجيفع بنيامين، ومستوطنات جنوب شرق رام الله، وقرب قرية حزما شمال القدس خشية تسلل مقاومين مسلحين للمستوطنة.

 

في وقت سابق، تصدت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية، في مخيم الفارعة بطوباس، لقوات العدو وآلياته التي اقتحمت المخيم صبيحة هذا اليوم.

 وأضافت كتائب القسام، في بيان عبر حسابها: كما خاض مجاهدونا رفقة إخوانهم من الفصائل اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة، تخللها تفجير عدد من العبوات في الآليات، قبل أن ينكفئ العدو خائبًا ذليلًا بتأييد الله وعونه.

 

 في وقت سابق، قالت حركة حماس تقديمها للوسطاء في مصر وقطر تصورًا شاملًا للمفاوضات، يقوم على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

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