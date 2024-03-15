"صحة الإسماعيليه" تقدم خدمات "100 مليون صحة" أمام دور العباده

تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحه" انتشارها بدور العبادة بعد صلاة التراويح، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات مساءا ، والمصالح الحكومية صباحًا بمراكز ومدن محافظة الإسماعيليه.

أوضح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه أن ذلك يأتى بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الخدمات الصحيه للمواطنين بأماكن التجمعات.

وأضاف "حطب" ان فِرق مبادرة ١٠٠ مليون صحة وفِرق التواصل المجتمعي تقدم يوميا وطوال شهر رمضان خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنة ( الضغط و السكر والاعتلال الكلوي) بالاضافة الى التوعية بمبادرات صحة المرأة بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكوميه صباحاً ،وأمام دور العبادة بعد صلاة التراويح، والنوادي، ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

