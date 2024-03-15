مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 193منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية حملات تفتيشية على 193منشأة تبين أن 58 منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة. وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية.

وأعلنت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 115 محضراً و سحب 126عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومكنت الحملة من إعدام 881.5 كيلو من أغذية متنوعة و 123 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية و التفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.