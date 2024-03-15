وزير الإسكان يُصدر قرارًا بإزالة تعديات ومخالفات بناء ببورسعيد الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة تعديات ومخالفات بناء بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام".

وفي السياق ذاته، أشار وزير الإسكان، إلى أنه تم تنفيذ حملات لإزالة مخالفات بناء وتعديات واشغالات بمدن القاهرة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن حملات إزالة مخالفات البناء أسفرت عن إزالة كاملة لأعمدة غرف سطح مخالفة لرخصة البناء بالقطعة رقم ١١ قرنفل بالتجمع الأول، وغلق وتشميع ورفع عدادات مرافق عقارات مخالفة بالمنطقة الثانية بحي اللوتس، وبالمنطقة الرابعة، والمنطقة السابعة بالتجمع الخامس، وفك والتحفظ على خشب غرف السطح لفيلا بالحى الثاني، المنطقة الرابعة، وإيقاف أعمال زيادة غرف سطح وفك شدة خشبية بحى النرجس، وإزالة التند واللافتات والمباني المخالفة وسط العمارات وبين الممرات بالمحلية الثامنة بالقطامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير، وشركة الكهرباء لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات المقامة أمام المحال بمختلف مناطق المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١١ قرار غلق وتشميع بالمناطق السكنية ومحاور الخدمات بالمدينة، ومنها المنطقة السكنية الرابعة، لمخالفة شروط التعاقد، وكذا تنفيذ غلق وتشميع البدرومات بالمنطقة السكنية العاشرة بواقع ٦ قرارات، بالإضافة إلى غلق وتشميع البدرومات أسفل العمارات بالمنطقة السكنية الثامنة عشرة لمخالفه شروط الترخيص.

كما تمكنت الحملة بمدينة السادات من تنفيذ قرار غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لمحال التجارية بورش خدمات الحى الثانى، واستكملت الحملة أعمالها بالمرور على الأسواق التجارية بالمنطقة السكنية الرابعة والتاسعة لإزالة الإشغالات من الباعة الجائلين ومفترشى الأرصفة والطرق.

وفي مدينة العاشر من رمضان، صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، بأنه تم رفع مخلفات تجميع المصانع وفرز المخلفات بالقطع السكنية بالحى الرابع عشر ابنى بيتك، كما تم ضبط مركبات تروسيكل لباعة جائلين أمام الموقف الإقليمى الجديد، كما تم رفع الإشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة ومنطقة صيدناوى ليلا.