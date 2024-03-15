الأسهم الأوروبية تستقر لكنها تتجه لتحقيق مكسب اسبوعي

لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ عوضت مكاسب قطاع الاتصالات أثر موجة بيع أسهم عالمية بعد صدور بيانات كشفت أن التضخم في الولايات المتحدة جاء أكبر من المتوقع، مما قلل من الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو.

تحركات الأسهم

استقر المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي.

وأدت بيانات أسعار المنتجين الأميركية القوية التي صدرت أمس الخميس إلى تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وقادت أسهم قطاع العقارات الحساسة لأسعار الفائدة خسائر المؤشر بتراجعها 1.2 بالمئة.

وارتفع سهم "سويسكوم" بنسبة 2.6 بالمئة بعدما أعلنت شركة الاتصالات أنها ستشتري "فودافون إيطاليا" مقابل ثمانية مليارات يورو (8.70 مليار دولار) وتدمجها مع شركة فاست ويب التابعة لها في إيطاليا.

وزاد سهم شركة فودافون بنسبة 4.1 بالمئة في ظل قيادة قطاع الاتصالات مكاسب القطاعات على المؤشر بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة.

وانخفض سهم فونوفيا بنسبة 5.5 بالمئة بعدما أعلنت أكبر شركة مالكة للعقارات في ألمانيا عن أكبر خسارة لها على الإطلاق في 2023 نتيجة زيادة عمليات الخفض في قيم عقاراتها.