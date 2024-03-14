مشتريات عربية وأجنبية تدفع البورصة للصعود بمكاسب 15.7 مليار جنيه بنهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات عربية وأجنبية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 15.7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.065.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 31316 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6884 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا، الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 9873 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 43 مليار جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين وسط تداولات 5.5 مليار جنيه.