4  يتنافسون في الانتخابات الروسية

وسط ظروف استثنائية بالنسبة لروسيا عامة و"سيد الكرملين" فلاديمير بوتين خاصة، الذي تقاطعه العديد من الدول الغربية جراء الحرب التي شنها على أوكرانيا، بدأت صباح اليوم الجمعة الانتخابات الرئاسية التي تستمر، لأول مرة ثلاثة أيام، من أجل انتخاب رئيس للسنوات الست المقبلة.

وحسب العربية نت، فقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق أقصى شرق روسيا، وتحديداً في أقصى شرق كامتشاتكا وتشوكوتكا بداية.

ولاحقاً فتح أكثر من 94 ألف مركز اقتراع في كامل البلاد منذ الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

على أن ينتهي التصويت رسميًا في الساعة التاسعة مساء السابع عشر من مارس، عندما ستغلق مراكز الاقتراع في منطقة كالينينغراد الواقعة أقصى غرب روسيا أبوابها.

كما فتح 295 مركز اقتراع في 144 دولة وعلى أراضي مركز بايكونور الفضائي الذي تستأجره روسيا من قازاخستان. وكانت تايلاند أول دولة فتحت فيها مراكز الاقتراع على أراضي القنصلية العامة الروسية في فوكيت.

في حين تقدم أكثر من 4.7 مليون شخص للتصويت عبر الإنترنت، بينما يتوقع معرفة نتائج التصويت عبر الإنترنت بين العاشرة مساء والحادية عشرة مساء، بتوقيت موسكو يوم 17 مارس.

4 مرشحين

فيما يتنافس في هذه الانتخابات، وهي الثامنة في تاريخ البلاد الحديث، أربعة مرشحين على أعلى منصب في الدولة، وهم الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب الشعب الجديد وليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي الروسي.

وسيشهد هذا الاستحقاق الانتخابي للمرة الأولى أيضا أحدث التقنيات التي تم اختبارها خلال استطلاعات سابقة على مستوى أدنى، فضلا عن مشاركة سكان إقليمي دونباس ونوفوروسيا فيه، وفق وكالة تاس للأنباء.

يشار إلى أن فوز بوتين المتوقع بكل الأحوال في هذه الانتخابات لغياب المنافسة الجدية، من شأنه أن يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وبفضل المراجعات والتعديلات الدستورية لعام 2020، سيتمكن من الترشح مرة أخرى والبقاء في المنصب حتى عام 2036، وهو العام الذي يبلغ فيه 84 سنة!