قرعة دوري الأبطال.. نهائي مبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عن مواجهة مثيرة ومرتقبة بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويصطدم ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بدوري الأبطال بمانشستر سيتي حامل اللقب في نهائي مبكر حيث يستضيف ريال مدريد المباراة الأولى على ملعبه، قبل أن يتحول إلى إنجلترا لخوض لقاء الإياب.

وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية وذلك بنظام مفتوح حيث يمكن أن يتقابل أي فريقين من دولة واحدة في ربع النهائي دون قيود على عكس بعض السنوات الماضية. وأجريت القرعة بمشاركة الـ 8 فرق المتاهلبة لدور الثمانية وهم: مانشستر سيتي وآرسنال ( إنجلترا) ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة ( إسبانيا) بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ( المانيا )، باريس سان جيرمان (فرنسا)، كما يشهد الحفل ذاته إجراء قرعة الدور نصف النهائي للبطولة.

