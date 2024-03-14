طقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا في تلك الأماكن

يشهد طقس اليوم الخميس الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك طقسًا مستقرًا على أغلب الأنحاء، حيث يكون دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلًا للدفء على السواحل الشمالية ومائلًا للحرارة على شمال الصعيد وحارًا على جنوب سيناء والصعيد، على أن يكون بارد في الصباح الباكر والليل بمختلف المحافظات.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها بشأن حالة الطقس اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة الصغرى والعظمى بعدد من المدن والمحافظات المصرية..

درجة الحرارة اليوم الخميس 14-3-2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 13 و 24

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية .. 12 و 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر .. 12 و 25

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 12 و 20

درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 24

درجة الحرارة في طنطا .. 12 و 22

درجة الحرارة في بورسعيد .. 15 و 20

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 13 و 25

درجة الحرارة في السويس .. 12 و 24

درجة الحرارة في العريش .. 10 و 22

درجة الحرارة في رفح .. 10 و 21

درجة الحرارة في رأس سدر .. 13 و 28

درجة الحرارة في نخل .. 10 العظمى 26

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 08 و 22

درجة الحرارة في الطور .. 15 و 27

درجة الحرارة في طابا .. 14 و 26

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 16 و 31

درجة الحرارة في العلمين .. 12 و 20

درجة الحرارة في مطروح .. 11 و 19

درجة الحرارة في السلوم .. 11 و 20

درجة الحرارة في سيوة .. 12 و 22

درجة الحرارة في الغردقة .. 16 و 29

درجة الحرارة في مرسى علم .. 16 و 30

درجة الحرارة في بنى سويف .. 12 و 26

درجة الحرارة في المنيا .. 10 و 28

درجة الحرارة في أسيوط .. 11 و 29

درجة الحرارة في سوهاج .. 12 و 31

درجة الحرارة في الأقصر .. 15 و 34

درجة الحرارة في أسوان .. 16 و 36

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 12 و 32

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 16 و 34

درجة الحرارة في شلاتين .. 19 و 27

درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 26

درجة الحرارة في أبو رماد .. 18 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 28