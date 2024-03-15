محطة صرف صحي المنشاه بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن حياة كريمة

"حياة كريمة" تلك المبادرة التي قدمت أكثر مما يتمنى المواطن بمحافظة سوهاج، ويتضح ذلك جليا من خلال مشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية الخاصة بمشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى محطات الصرف التي ترتفع مبانيها في كل مكان ليشهد التاريخ أن القيادة السياسية تعمل من أجل أبناء الوطن من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .







ففي مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج أحد مراكز مبادرة حياة كريمة تم إنشاء محطة معالجة صرف صحى المنشاه وأولاد حمزة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 250 مليون جنيه وطاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم على مساحة 25 فدان وتخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاه وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة وتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.





ومشروع صرف صحي الدناقلة ويشمل محطة رفع صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف متر مكعب لكل يوم على مساحة 952 مترا مربعا وشبكة انحدار بطول 15 كيلو متر وخط طرد بطول 5 كيلو والمشروعات تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.





وهناك أيضا محطتي رفع صرف صحي الحلاقى وكوم السعادة ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ومشروع صرف صحي الحلاقى الذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب/ يوم وتضم البيارة وعنبر التشغيل ومبنى المحول ومبنى المولد كما يشمل المشروع خط طرد بطول 2756 متر طولي وشبكة انحدار بطول 4439 متر طولي وعدد 769 وصلة منزلية تخدم 5220 نسمة فى قرية الحلاقى ومشروع صرف صحي قرية كوم السعادة جارى الإنتهاء منه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتبلغ تكلفته الإجمالية 50 مليون جنيه ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 70 لتر لكل ثانية وتشمل البيارة وعنبر التشغيل ومبنى المحول ومبنى المولد كما يشمل المشروع خط طرد بطول 2100 متر طولى وشبكة انحدار بطول 7500 متر طولى تخدم 10 آلاف نسمة بقرية كوم السعادة.







وتأتى مشروعات وصلات الصرف الصحي بالقرى الأولى بالرعاية داخل 181 قرية حيث نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 193005 وصلات صرف صحي وبلغت نسبة تنفيذ الوصلات الخاصة بجميع مراكز المحافظة 93% وجار الإنتهاء من جميع الوصلات فور الإنتهاء من تنفيذ كافة الشبكات وخطوط الانحدار.





وجاءت الوصلات طبقا للمراكز السبعة التي استهدفتها المبادرة منها 34380 وصلة بمركز ومدينة طما وتنفيذ 36970 وصلة بمركز ومدينة المراغة وعدد 13796 وصلة بمركز ومدينة ساقلتة وعدد 28182 وصلة بمركز ومدينة المنشاه وعدد 33595 وصلة صرف صحي بمركز ومدينة جرجا وعدد 17625 وصلة بمركز ومدينة دار السلام وعدد 28457 بمركز ومدينة البلينا.





وتعمل الحكومة من أجل تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطن حتى في المراكز التي لا تستهدفها مبادرة حياة كريمة فمحطة معالجة صرف صحى طهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 520 مليون جنيه.