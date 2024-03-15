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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الروسية تعترض 10 صواريخ "فامبير" أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت عشر قذائف أوكرانية من طراز "فامبير" فوق مقلطعة بيلغورود.

وحسب سبوتنيك، قالت في بيان: "في 15 مارس، في حوالي الساعة 13.00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، باستخدام راجمات "فامبير". ودمرت أنظمة الدفاع الجوي عشرة صواريخ في الجو فوق مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الدفاع عن إسقاط 7 قذائف "فامبير" في المنطقة الساعة 08.15 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل دوري، تتعمد قصف المناطق السكنية، التي تقع على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية، وعلى وجه الخصوص في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وفي وقت سابق، وصف ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود بأنها إرهابية ومقصودة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار نيبينزيا إلى أن واحدة من مهمات العملية العسكرية الخاصة الروسية، هي القضاء على التهديدات الصادرة من الأراضي المتاخمة للأراضي الروسية، بما فيها تلك التي انضمت إلى روسيا بعد بدء العملية.

فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل ذلك، في أكثر من حادثة مأساوية للمدنيين، على الأراضي الروسية، جرّاء قصف القوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا على عكس قوات نظام كييف، تستهدف فقط المنشآت العسكرية والبنى التحتية المرتبطة بها لدى الجانب الأوكراني.

ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/حزيران من العام الماضي.

 

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