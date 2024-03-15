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أمبري: ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من اليمن
الجمعة 15 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمبري: ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من اليمن

ناقلة
ناقلة

أعلنت أمبري للأمن البحري، أن ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي على بعد نحو 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن.

وأضافت أمبري، أن هناك أضرار ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقم السفينة المستهدفة.

وفي وقت سابق، دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس، شركات الشحن البحري إلى التعامل بجدية مع قرار الجماعة تصعيد عملياتها بمنع إبحار أي سفينة مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها عبر المحيط الهندي، متوعدةً بقصفها بالصواريخ.

وأعلن المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس"، إنه "أمام تمادي العدوان على غزة نؤكد أن اليمن اتجه نحو التصعيد بمطاردة السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي ومنعها من الإبحار باتجاه الرجاء الصالح".

وأضاف أنه "على شركات الشحن الدولية المرتبطة بإسرائيل أن تأخذ هذا التصعيد بكل جدية، وأن تدرك أن أي سفينة لها صلة بإسرائيل فهي عرضة للصواريخ اليمنية".

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