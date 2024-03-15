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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أفيخاي: عثرنا على نفق في حقل لزراعة الفلفل في خان يونس

أفيخاي
أفيخاي

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء المدرعات 7 يخوضون القتال في غرب خانيوسن في حي "حمد"، وعثورهم على فتحات أنفاق ومجمعات قتالية ودمرونها، وقضائهم على مخربين.

 

وقال أفيخاي أدرعي عبر حسابه: خلال عمليات التمشيط، عثرت القوات في حقل لزراعة الفلفل على نفق إرهابي تحت أرضي هجومي طوله حوالي 200 متر، والذي كانت تستخدمه منظمة حماس الإرهابية بجوار حي "حمد"، حيث عُثر داخل النفق على وسائل قتالية، وتم تفتيش النفق وتدميره من قبل قوات الهندسة التابعة لمجموعة القتال.

 

وأضاف أفيخاي: وقد عثرت القوات على المزيد من الوسائل القتالية في المنطقة، منها القنابل اليدوية، وصواريخ آر بي جي، والعبوات الناسفة، والمنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، والسترات والكاميرات.

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