أفيخاي: عثرنا على نفق في حقل لزراعة الفلفل في خان يونس

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء المدرعات 7 يخوضون القتال في غرب خانيوسن في حي "حمد"، وعثورهم على فتحات أنفاق ومجمعات قتالية ودمرونها، وقضائهم على مخربين.

وقال أفيخاي أدرعي عبر حسابه: خلال عمليات التمشيط، عثرت القوات في حقل لزراعة الفلفل على نفق إرهابي تحت أرضي هجومي طوله حوالي 200 متر، والذي كانت تستخدمه منظمة حماس الإرهابية بجوار حي "حمد"، حيث عُثر داخل النفق على وسائل قتالية، وتم تفتيش النفق وتدميره من قبل قوات الهندسة التابعة لمجموعة القتال.

وأضاف أفيخاي: وقد عثرت القوات على المزيد من الوسائل القتالية في المنطقة، منها القنابل اليدوية، وصواريخ آر بي جي، والعبوات الناسفة، والمنصات لإطلاق القذائف الصاروخية، والسترات والكاميرات.