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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

قريبا.. العدد الأول من المجلة الدولية JLSA لمعهد علوم الليزر جامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرب إصدار المعهد القومي لعلوم الليزر بالجامعة، مجلة دولية متخصصة في علوم وتطبيقات الليزر (JLSA) وإعلان الموقع الالكتروني لها وصدور أول عدد لها قريبًا.

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وقال رئيس جامعة القاهرة إن مجلة علوم وتطبيقات الليزر (JLSA) ستكون مجلة دولية على شبكة الإنترنت تستهدف دراسة أساسيات علوم الليزر والتطبيقات المتقدمة ذات الصلة بشكل تجريبي ونظري، مشيرًا إلى أن المجلة ستحظى باهتمام من جانب المجتمع العلمي والتقني لعلوم الليزر من مختلف التخصصات.

رئيس جامعة القاهرة يكشف أهمية المجلة 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مجلة علوم وتطبيقات الليزر (JLSA) تتمثل مهمتها الرئيسية في نشر أحدث الأبحاث المتعلقة بمجال الليزر، وتعزيز الابتكار، وتسهيل التعاون متعدد التخصصات في مجال الليزر والضوئيات والعلوم البصرية، لافتًا إلى أن المجلة ستقوم بنشر أوراق بحثية أصلية ذات جودة عالية وملاحظات فنية ومراجعات مصغرة وتعليقات.

جالا محمود عميدة معهد علوم الليزر جامعة القاهرة 

وقالت الدكتورة جالا محمود عبد الشافي عميدة المعهد القومي لعلوم الليزر، إن مجلة علوم وتطبيقات الليزر (JLSA) سيتم إصدار العدد الأول لها في شهر يونيو المقبل، وسوف توفر منصة للمناقشات والتعاون المشترك بين العلماء والمهندسين والممارسين في علوم وتطبيقات الليزر، مشيرةً إلى أن المجلة سوف تشجع على مساهمات جميع الأوساط الأكاديمية والصناعية والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز نشر المعرفة التي تسهم في التقدم بهذا المجال، ومشيدة بالدعم الكبير الذي يحظى به المعهد من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وتشجيعه المستمر لإصدار مجلة متخصصة للمعهد.

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