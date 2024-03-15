الفراولة" موسم خير" حصاد محصول وسياحة ريفية بالإسماعيلية



مع بدء شهر مارس تصل ذروة موسم حصاد الفراولة إلى أوجها في محافظة الإسماعيلية لتعلن معه بدء موسم الخير للجميع هنا ⁵الكل هنا ينتظر ثمار الفراولة المدلاه على شجيراتها تزين ارض حقولها لتنطلق معه انتاج وفير ورزق واسع ونشاط وحيوية بين الجميع .عمال وأصحاب الحقول وتجار ومواطنين ..الكل هنا في انتظار حصاد المحصول الذي طالما اشتهرت به محافظة الإسماعيلية عالميا على مدار سنوات.

من الصباح الباكر تنتشر العمالة الزراعية في حقول الفراولة المنتشرة في مراكز الاسماعيليه من شرقها لغربها .وفي ساعات الظهيرة تتوافد شاحنات نقل المحصول لتنقل حصاد اليوم إلى مصانع الحلوى وأخرى لأسواق الجملة بمحافظات مصر المختلفة .

ومع بدء شهر رمضان المبارك يتواصل العمل في جمع المحصول دون توقف.

خلية نحل تعمل في حصاد وتعبئة وتغليف ونقل محصول الفراولة من الإسماعيلية التي طالما ارتبط اسمها باسم الفراولة في مهرجان سنوي يقام في احضانها كل عام مع اعياد الربيع .

ويقول اشرف سليمان مدير إدارة السياحة بديوان عام محافظة الإسماعيلية أن مصر هي أكبر منتج للفراولة في إفريقيا وخامس أكبر منتج للفراولة في العالم بعد الصين والولايات المتحدة والمكسيك وتركيا.وشهرة محافظة الاسماعيلية بإنتاج الفراولة لا يقل عن شهرة ثمرة المانجو .

وقال سليمان ان المزارعون يبدؤون في مارس بجني الثمار من أراضيهم وهو ما اعتبره فرصة لزيارة تلك المزارع وقضاء يوم ريفي جميل بالاسماعيليه في خطوة لتشجيع السياحة الريفية .



وتقيم محافظة الإسماعيلية كل عام تزامنا مع اعياد الربيع مهرجان الفراولة حيث يتم خلال فعالياته الاحتفال بموكب سيارات تجوب شوارع الاسماعيليه وتحمل مقتطفات من ثمار الفراولة .ووسط أجواء احتفالية وعلى انغام السمسمية يننطلق موكب اميرات الفراولة في شوارع الاسماعيليه داخل طفطف مكشوف بصحبة عشرات الحافلات والشاحنات المزينة بالزهور لتجوب شوارع المدينة عصر وذلك ضمن احتفالات محافظة الإسماعيلية باعياد الربيع والتي تستمر لثلاثة أيام على التوالي .

وتنظم مزارع خاصة رحلات يومية للمواطنين لمتابعة أعمال جني محصول الفراولة ويتخلل البرنامج السياحي تقديم وجبات افطار في رمضان في خطوة لتشجيع السياحة الريفية واستغلال موارد المحافظة الزراعية .