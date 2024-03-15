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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"الألف يوم الذهبية" للمركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة..

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


إستقبلت الدكتورة. ميرڤت السيد مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة،  النائبة الدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب و المشرف العام علي المبادرة الرئاسية "ال١٠٠٠ يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" و رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بمصر  وقدمت  النائبة شهادة الشكر و التقدير لمدير المركز للجهود المبذولة لمبادرة الالف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ..

تم خلال اللقاء الاتفاق علي تفعيل مذكرة تعاون مشترك بين المبادرة و المركز في مجال تقديم خدمات الصحية للأم و الطفل بالمعايير المعتمدة دولياً، و ذلك من خلال العيادات التخصصية و الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء و تمريض و فنيين، مع الإهتمام ببرنامج رفع الوعي لدي الأمهات و المقبلين علي الزواج من خلال نشاطات التوعية و عيادتي الأطفال و المشورة الأسرية بالمركز. 

و تم أيضاً مناقشة سبل التعاون علي النطاق الدولي لمقدمي الخدمة الصحية من مختلف الدول الإفريقية، لنقل الخبرات بأحدث الأساليب و معايير الجودة، و بذلك يكون المركز  الإفريقي هو مركز نموذجي متكامل للمبادرة علي النطاق المحلي و الدولي.

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