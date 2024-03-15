"الألف يوم الذهبية" للمركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة..



إستقبلت الدكتورة. ميرڤت السيد مدير المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة، النائبة الدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب و المشرف العام علي المبادرة الرئاسية "ال١٠٠٠ يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" و رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال بمصر وقدمت النائبة شهادة الشكر و التقدير لمدير المركز للجهود المبذولة لمبادرة الالف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ..

تم خلال اللقاء الاتفاق علي تفعيل مذكرة تعاون مشترك بين المبادرة و المركز في مجال تقديم خدمات الصحية للأم و الطفل بالمعايير المعتمدة دولياً، و ذلك من خلال العيادات التخصصية و الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة الصحية من أطباء و تمريض و فنيين، مع الإهتمام ببرنامج رفع الوعي لدي الأمهات و المقبلين علي الزواج من خلال نشاطات التوعية و عيادتي الأطفال و المشورة الأسرية بالمركز.

و تم أيضاً مناقشة سبل التعاون علي النطاق الدولي لمقدمي الخدمة الصحية من مختلف الدول الإفريقية، لنقل الخبرات بأحدث الأساليب و معايير الجودة، و بذلك يكون المركز الإفريقي هو مركز نموذجي متكامل للمبادرة علي النطاق المحلي و الدولي.