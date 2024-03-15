النيابة تأمر بدفن جثمان حبيبة الشماع

أمرت النيابة العامة بدفن جثمان حبيبة الشماع والمعروفة إعلاميا بفتاة الشروق، أو فتاة أوبر، عقب ورود التقارير الطبية من المستشفى، وتسلمت النيابة العامة التقارير عن سبب وفاة حبيبة، عقب وفاتها أمس.

حبيبة الشماع

وجاء في التقارير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة.



وتوفيت أمس الخميس، قبيل الإفطار بنحو ساعة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بـ" فتاة الشروق"، بعد تدهور حالتها الصحية، إثر قفزها من السيارة بعد محاولة سائق أوبر خطفها، حسب رواية أسرتها، وشاهد العيان.



وكشفت تحقيقات النيابة أن حبيبة الشماع عانت من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.



تحليل مخدرات لسائق أوبر

وقررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.



محامي سائق أوبر

وقال محامي المتهم إن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، موضحا أنه رش عطر ولم يغلق أبواب السيارة، وهو ما يطعن في مقولة أنه ينوي خطفها.

محامي حبيبة الشماع

وتقدم محمد الأمين محامي أسرة حبيبة الشماع بطلب تعويض مدني أمام النيابة ضد المتهم وشركة " أوبر" نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته.



تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف فتاة الشروق

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

