السواق مكنش طبيعي.. النيابة تستمع لوالدة حبيبة الشماع فتاة الشروق

استمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال والدة فتاة الشروق المعروفة باسم حبيبة الشماع التي طلبت من إحدى شركات التوصيل الشهيرة توصيلها من منطقة مدينتي إلى منطقة التجمع لتنتهي بها التوصيلة إلى محاولتها فتح باب السيارة وإلقاء نفسها في محاولة منها للتخلص من تعدي السائق عليها لفظيا ومحاولة خطفها بغلق نوافذ السيارة.

وأكدت دينا إسماعيل والدة فتاة الشروق خلال التحقيقات أنها تحدثت مع نجلتها هاتفيا وقالت لها "هنستناكي في التجمع مع إخواتك “.. وردت حبيبة ”خلاص مش هتأخر مسافة الطريق" وفي تلك الأثناء كان السواق يتشاجر مع صديقه خلال مكالمة هاتفية بينهما.

وأضافت دينا بالتحقيقات أنها سألت حبيبة الشماع “هو ماله السواق ده في إيه”، لتجيبها حبيبة “مش عارفة شكله مش طبيعي خالص”، وأنها طلبت من نجلتها أن تنهي رحلتها على الفور وتطلب من السائق أن ينزلها وتقوم بطلب سيارة أخرى، لكن حبيبة أجابتها أنها اقتربت من مكان تجمعهما وأنها ستكمل رحلتها.

وقال مصدر أمني إن أجهزة الأمن فحصت الواقعة للوقوف على ملابساتها والوصول للمتهم حيث وقعت بنطاق منطقة الشروق.

وأشار المصدر إلى أن فتاة تعرضت لمحاولة اختطاف داخل سيارة تابعة لشركة توصيل شهيرة بالقاهرة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشورات لواقعة تعرض فتاة تدعى حبيبة الشماع لمحاولة اختطاف.

منشور يسرد واقعة خطف حبيبة الشماع

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي لإحدى قريبات الفتاة تسرد خلاله ماحدث لأبنة عمها: "انا بكتب الـ post ده علشان احكي ليكم اللي حصل لبنت عمي علشان أولا عاوزاكم تدعولها ربنا يشفيها ويرجعها لينا بالسلامة حالتها لسة في خطر".

وأضافت: "حبيبة فاقدة الوعي وعندها نزيف في المخ مش بيوقف ومحطوطة علي ventilator".

وتابعت: "ثانيا خدو بالكم من نفسكم ومن بناتكم الناس بقوا مؤذيين ربنا يبعد عنا شرور الناس وان حبيبة استقلت سيارة من التجمع الأول وكانت رايحة مصر الجديدة الساعة ٦:٥٠ مامتها كلمتها في التليفون مكنتش سمعاها كويس علشان صوت الكاسيت كان عالى اوى والراجل كان بيتخانق فالتليفون.حبيبه طلبت منه يوطي الكاسيت قالها لاء وكان بيبرطم بالكلام مامتها مكنتش سامعة هو بيقول ايه قالتلها ماله ده؟.. حبيبه قالت لها مش عارفه ماله وقفلت بعدها".

وأردفت: "أصحاب حبيبه كلموها يشوفها وصلت فين رد عليهم واحد قال لهم صاحبت التليفون دي وقعت من العربيه قعدت تتشقلب لحد ما خبطت في الحاجز الاسمنت اللي على طريق السويس ولما راح يسالها ايه اللي حصلك قالت سائق شركة شهيرة كان عاوز يخطفني وجالها تشنجات وفقدت الوعي".

وأوضحت: “انا معرفش حصل ايه يخوفها بالشكل ده ترمي نفسها والعربيه بتجري بس انا عارفه كويس ان حبيبه بتخاف على نفسها واكيد هو رعبها والسواق اختفى بعد ما وقعت ولا طلب إسعاف ولا وقفلها وقفل الموبايل”.

واختتمت: "انا عاوزه اختي ترجعلنا ادعولنا انا عاوزه اجيب حقها ربنا ينتقم منه اشد انتقام".