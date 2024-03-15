1.6 مليون مواطن يدلون بأصواتهم عبر الإنترنت بالانتخابات الرئاسية الروسية

أفادت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم الجمعة، بأن نحو 1.6 مليون مواطن روسي خلال الساعات الأولى من بدء التصويت، صوّتوا في الانتخابات الرئاسية الروسية عن طريق التصويت الإلكتروني عن بعد، مشيرةً إلى أن ذلك يعد أكثر من ثلث جميع المسجلين على المنصة الرسمية.

وذكرت وزارة التنمية الرقمية الروسية على صفحتها الرسمية على منصة "تلغرام"، أنه خلال الساعات 13 الأولى صوت 1.6 مليون شخص باستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، حيث يمثل ذلك 35% من المستخدمين المسجلين على المنصة الرسمية".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه يمكن لأي شخص قدّم طلبًا مسبقًا من خلال "منصة الدولة" الرسمية وحصل على الموافقة، أن يشارك في التصويت الإلكتروني عن بعد.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنه للتصويت يتعين على المواطنين الدخول إلى "منصة الدولة" الرسمية، وتسجيل الدخول عبر إدخال الرمز من الرسائل القصيرة والتصويت للمرشح.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).