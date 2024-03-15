مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بدار السلام

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل وجها لوجه نتج عنه مصرع تاجر في بداية العقد الرابع من العمر كان يقوم بقيادة الدراجة البخارية وإصابة تاجر آخر كان برفقته وقائد التروسيكل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جميعهم يقيمون بدائرة المركز وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى دار السلام المركزي ورفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بالمواجهة بين دراجة بخارية قيادة "باهي . ا . ك . ق" 31 سنة تاجر وتروسيكل قيادة "نصر الدين . ح . ن . ر" 17 سنة عامل يقيمان دائرة المركز .





نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية وإصابة كلٍ من مرافق قائد الدراجة البخارية "محمد . ع . م . ا" 42 سنة تاجر ومقيم دائرة المركز بكدمات بالوجه واليد اليسرى وقائد التروسيكل بكدمة باليد اليسرى وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي وبسؤال المصابين قررا بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .





وفي سياق متصل استقبل مستشفى جرجا العام عامل في بداية العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزلهم أثناء قيامه بربط حبل غسيل وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "هاني . ص . ا . ع" 42 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مُصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري إدعاء سقوط من علو وجرى تحويله إلى المستشفى الجامعي الجديد لتلقي العلاج .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه مقيم بمفرده وفي أثناء تواجده بشقته بالطابق الثالث وحال قيامه بربط حبل غسيل بالشرفة إختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لحدوث إصابته المشار إليها في التقرير الطبي ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .