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الجمعة 15 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الانتهاء من تركيب أول محطتين للرصد اللحظي بمحافظتى بورسعيد والمنوفية

تركيب أول محطتنين
تركيب أول محطتنين للرصد اللحظي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإنتهاء من تركيب أول محطتنين للرصد اللحظي لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظتي بورسعيد والمنوفية ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى  بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، حيت تم اختيار محافظة بورسعيد لرصد مستويات الضوضاء بها باعتبارها أحدى محافظات القناة ذات الطبيعة العمرانية المميزة ، وتم تركيب المحطة بمبنى كلية التربية النوعية - جامعة بورسعيد، كما تم تركيب محطة رصد لحظى بقصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية  لرصد مستويات الضوضاء بها بإعتبارها إحدى المدن المأهولة بالسكان بمحافظات الدلتا.

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وأوضحت فؤاد، أنه بتركيب تلك المحطتين أصبح لدينا 42 محطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء موزعة على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى استمرار اعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الإستفادة من نتائج القياسات في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية  للحد من الضوضاء .

جديرا بالذكر أن الشبكة القومية لرصد الضوضاء ، تهدف إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.

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