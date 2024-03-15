القسام: قواتنا تصدت لجنود اقتحموا مخيم الفارعة بطوباس صباح اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية، عن تصدي القوات في مخيم الفارعة بطوباس، لقوات العدو وآلياته التي اقتحمت المخيم صبيحة هذا اليوم.

وأضافت كتائب القسام في بيان عبر حسابها: كما خاض مجاهدونا رفقة إخوانهم من الفصائل اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة، تخللها تفجير عدد من العبوات في الآليات، قبل أن ينكفأ العدو خائبًا ذليلًا بتأييد الله وعونه.

في وقت سابق، قالت حركة حماس تقديمها للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات، يقوم على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

ويقضي عرض حركة حماس بوقف العدوان وتقديم الإغاثة مع عودة النازحين إلى شمالي القطاع وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وهي المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى، موضحةً أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.

وقالت قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، إن "حماس تحدثت وللمرة الأولى في مقترحها الجديد عن الإفراج عن 1000 من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جميع المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو من منحى وقف إطلاق النار الذي سيمتد لـ42 يوما، مع إتاحة المجال لعودة النازحين لشمال القطاع".