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الجمعة 15 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يدرس المطالبة بإبعاد الحنفي عن إدارة مبارياته

محمد الحنفي
محمد الحنفي

يدرس مسؤولو النادي الأهلي المطالبة بإبعاد الحكم محمد الحنفي عن إدارة مباريات الفريق سواء كحكم ساحة أو حكم فيديو بعد اللقطة التي أثارت جدلاً في لقاء البنك الأهلي بالدوري بلمسة يد ضد أيمن أشرف مدافع البنك.

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ياسر إبراهيم خارج حسابات الأهلي أمام سيمبا

واحتسب الحكم محمود البنا اللعبة تسللاً بناء على توصية حكم تقنية الفيديو وهو ما أثار الغضب ضد الحنفي الذي تعرض لانتقادات واسعة بداعي الجدل حول صحة التسلل من عدمه.

ونفى مسؤولو الأهلي ما تردد حول المطالبة بإذاعة حديث غرفة تقنية الفيديو.

على جانب آخر تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق عن مباراة سيمبا خاصة أن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب مازال مستمراً وقد تكون هناك فرص للحاقه بمباراة الإياب في القاهرة.

وتجرى محاولات لتجهيز الفلسطيني وسام أبو علي الذي يعاني شد في العضلة الخلفية وسيكون على الأرجح جاهزاً لخوض التدريبات بصورة طبيعية قبل السفر إلى تنزانيا.

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