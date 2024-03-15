حكم وجوب التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان

يتسائل البعض حول ضرورة التلفظ بنية الصوم كفريضة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، حيث ينقسم الصائمون بين من ينوي صيام شهر الفريضة كامل مع أول ليلة فيه ومن ينوي بشكل يومي، والذي يصاب بالخوف من أن يغفل في يوم من أيام الشهر الفضيل ولا يستحضر نية الصوم.

وتحت عنوان “فقهيات رمضان”، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام ما دام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه.

وشدد على أنه يُشترط تبييت النية قبل الفجر؛ واستشهد بقول النبي ﷺ: "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" [أخرجه النسائي]، لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً "كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء"، وقال المركز:"قد ذهب المالكية إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه، والله تعالى أعلم".