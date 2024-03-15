توافد ممثلى دول العالم على مقر الأمم المتحدة بفيينا

توافد ممثلو دول العالم على مقر مبنى الأمم المتحدة بمدينة فيينا بدولة النمسا لليوم الثاني للمشاركة في فعاليات الدورة 67 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة.

كما يشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق و يرأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي.

وكانت السيدة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا قد افتتحت فعاليات الدورة 67 من اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا فى فيينا بمشاركة بمشاركة 105 دولة وحضور 2250 مشارك، وسفراء الدول وبحضور السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا.

ويعرض صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الدورة 67 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات تجربة الوقاية المبكرة من الإدمان حيث اعتبرتها العديد من الدول من التجارب الملهمة والرائدة على مستوى دول الإقليم وبدأت بعض الدول فى الاستعانة بنقل تجربة مصر فى مجال الوقاية وعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.