بتروجيت تحقق تعاقدات وإسنادات قياسية بقيمة 139مليار حنيه

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول لديه كيان قوى رائد يمثل ذراعاً تنفيذية قوية بفعل الإمكانيات والرؤية والقيادة الواعية والكوادر المخلصة التى تجعله داعماً قوياً فى الإسراع بتنفيذ المشروعات ، مشدداً على أن بتروجت بما تقدمه من نتائج أعمال فى المشروعات المتنوعة وما تحوزه من ثقة محلياً وإقليمياً وعالمياً مصدر فخر ، خاصة وأنها نجحت فى تعظيم المكون المحلى فى المشروعات كما تقوم بتصدير معدات متخصصة للمشروعات البترولية بالخارج تحمل شعار صنع فى مصر.

وأكد الوزير ، خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)عن عام 2023، أن بتروجت تفخر بأبنائها المخلصين وما لديهم من انضباط وتميز فى تنفيذ الأعمال والحرص على التطوير والابتكار المستمر وتوظيف ما لديهم من خبرات ومهارات فى الإسراع بتنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ترضى العملاء وهو ما جعلها من أوائل شركات المقاولات فى مصر ومن الشركات المتخصصة المصنفة عالمياً ، مشدداً على أهمية التطوير المستمر للقدرات والكوادر وتحقيق المزيد من النجاحات والتنوع فى المشروعات مما يكسبها الاستدامة ، معرباً عن ثقته الكاملة فى العاملين بالشركة مهنئاً إياهم على النتائج المحققة وما يتميزون به من حب وإخلاص وحرص مستمر على تحقيق النجاح.

وقد أوضح المهندس وليد لطفى رئيس الشركة أنها نجحت فى تحقيق حجم اعمال غير مسبوق حيث بلغ حجم ايرادات نشاطها 6ر54 مليار جنيه خلال عام 2023 بزيادة 36 % عن حجم إيرادات الشركة لعام 2022، ، كما حققت حجم تعاقدات وإسنادات جديدة غير مسبوقة بلغت قيمتها 139 مليار حنيه خلال العام بزيادة قدرها 12% على حجم التعاقدات فى عام 2022 ، وهى التعاقدات التى تضم مشروعات داخل مصر بنسبة 74 % وتعاقدات خارج مصر بنسبة 26%، كما أن 24 % من إجمالى التعاقدات عبارة عن تعاقدات غير بترولية و 76 % تعاقدات بترولية، بالإضافة إلى نجاحها فى تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 273 مليار جنيه عبارة عن مشروعات مستمرة من أعوام سابقة وإسنادات جديدة تغطى حتى عام 2028، ونجحت فى العمل على أكثر من 267 مشروعاً خلال عام 2023 وتمكنها من تحقيق أكثر من 181 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث .

ومن أهم المشروعات التى نفذتها خلال عام 2023 داخل مصر مشروع محطة غاز مليحة 2 بالصحراء الغربية وخطوط الربط وخط التصدير ، ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت في أسيوط ومشروع وحدة التقطير الجوي CDU4 بمعمل تكرير شركة النصر بالسويس ومشروع توسعات تكرير ميدور بالآسكندرية ومشروع خط أنابيب غاز التينة ميت نما 166كم 42 بوصة لصالح شركة جاسكو ومشروع توريد وتصنيع وتحميل منصة شمال صفا لصالح شركة بترول خليج السويس ومشروع تطوير مجمع غازات الصحراء الغربية Train D لصالح شركة جاسكو و مشروع إنشاء وحدتي الضواغط 5 و6 بمحطة دهشور ، ومشروع خط أنابيب مازوت المنيا أسيوط 135كم 16 بوصة لصالح شركة أنابيب البترول ومشروع إعادة تأهيل مجمع التفحيم بالسويس لصالح شركة السويس لتصنيع البترول ومشروع توسعات ميناء الحمراء شركة ويبكو المرحلة الثانية. ومشروع خط وادى حجول السخنة بطول 67 كم ومشروع محطة معالجة مياة الصرف الصناعى لصالح انوبك و مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة لصالح شركة النصر للكيماويات الوسيطة و مصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة لصالح شركة تكنولوجيا الأخشاب و محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق و مشروع محطتي القطار الكهربائي السريع في النوبارية والسادات و صوامع الغلال في الضبعة لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعلى الصعيد الخارجى كان من أهم المشروعات التى نفذتها بتروجت خلال عام 2023 ماتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية من مشروعات مثل مشروع نظام نقل المياه من أوكساجون حتى قيال و مشروع خط نقل المياه Spine West لصالح شركة نيوم و محطة التخزين الأرضي للغاز الحاوية عنيزة لصالح سامسونج/ ارامكو ومشروع خطوط ومحطات حرض الجنوبية لصالح سايبم/أرامكو ومشروع استبدال وتجديد شبكة الحريق بمحطة الخفجي لصالح شركة الخفجي للعمليات المشتركة ومشروع محطة لوبريف ، علاوة علي مشروع wave بالإمارات بالإضافة إلى مشروع مصنع البلورة الساخنة لإنتاج البوتاسيوم الحبيبي الأحمر لصالح شركة البوتاسيوم العربية بالأردن.

وأشار إلى تنفيذ بتروجت للعديد من الاجراءات لرفع كفاءة وجودة العمليات والأنشطة والتى من أهمها إضافة نشاط تصميم وإنتاج الخرسانة الجاهزة إلى الاعتماد العالمى للشركة ISO 9001، وإضافة نشاط تصنيع Pumping Unit Structure لاعمال التصنيع المعتمدة للورش وإضافة الاختبارات اللا اتلافية إلى مجال اعتماد شهادة ISO 17025، واتمام أعمال تصنيع مفاعل بطول 30 متر وقطر 6 متر من خامة الكروم 2,25 لمشروع مجمع التفحيم بالسويس وهو اول مفاعل يتم تصنيعه بهذه الأبعاد فى مصر، والتوسع فى استخدام اللحام الاوتوماتيك فى مشروعات خطوط الأنابيب وتم التطبيق فى مشروعات نيوم بالسعودية، واستخدام اللحام النصف اوتوماتيك بتقنيات RMD فى العديد من المشروعات مثل توسعات تكرير ميدور ومشروع TRAIN D بتوسعات دهشور - جاسكو ومشروع الأسمدة الازوتية ومشروع مصنع إنتاج الكلور بابو رواش ، وتطبيـــق اساليب لحام متطورة وقيام شركة بيكر هيوز العالمية باعتماد بتروجت لتنفيذ هذه الأعمال ذاتياً لأول مرة وهو ما انعكس على زيادة حجم الأعمال المشتركة فى تصنيع منشآت المياه العميقة فى كل من كوت دى فوار وأنجولا وموزمبيق بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا ELECTRO WELDING SLAG وتم التطبيق الفعلى لتلك التكنولوجيا فى مشروعات تصنيع المعدات الاستاتيكية التى تنفذها الشركة ومن ضمنها المعدات الاستاتيكية الخاصة بمجمع التفحيم بالسويس، وايضا استعراض نجاح الشركة فى استخدام جهاز PORTABLE X-RAY لاجراء الاختبارات الغير اتلافية وتم استخدامه فى أعمال التصنيع الخاصة بالإدارة البحرية وقيام شركة OLYMPUS العالمية المتخصصة فى تصنيع PHASED ARRAY بتصنيع Stainless Steel PROBE بشكل خاص لشركة بتروجت لاستخدامه فى أعمال PHASED ARRAY ULTRASONIC TESTING وتم الاستخدام فى مشروع TRAIN D لجاسكو، كما تم استحداث ورشة للإصلاحات الغير تقليدية والتى اختصت بأعمال الإصلاح واللحام والمعالجة الحرارية للمقاطع المتآكلة الخاصة بكاتينة الحركة بالمجنزرات والأوناش والمعدات الثقيلة والتى كان يتم استبدالها بقطع غيار جديدة طوال السنوات السابقة ، وأيضاً قيام الشركة بالبدء فى استخدام لحام المواد البلاستيكيةPVC للأقطار المختلفة مع تاهيل اللحامين على تلك النوعية من اعمال اللحام وتم التطبيق بمشروع الأسمدة الأزوتية، وكذا عدد من التطبيقات المختلفة التى تمنح بتروجت مرونة فى الأداء وتوسعاً أكبر فى الأعمال، كما أوضح خطة تطوير وتحديث أسطول المعدات والذى بلغ إجماليه بنهاية 2023 أكثر من 11450 معدة بالإضافة إلى نجاحها فى إضافة أكثر من 800 معدة حديثة إلى أسطول المعدات وبحجم استثمارات بلغ 550 مليون جنيه، كما أوضح موقف تطوير وزيادة كفاءة التصنيع المحلى والتى تم إطلاقها عام 2020 وتحظى بدعم ومتابعة الوزير المستمرة وتصدير معدات متخصصة لعدد من المشروعات خارج مصر .

وخلال الاجتماع تم استعراض استكمال بتروجت لخطتها فى التحول الرقمى من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات ومنها تفعيل 6 نماذج رئيسيـة خاصة ببرنامج SAP وهى إدارة المشروعات وإدارة وصيانة المعدات وإدارة المخازن وحركة التوريدات والإجراءات المالية بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية، وزيادة عدد مستخدمى برنامج SAP ليصل إلى 4200 مستخدم، وتحقيق الترابط والتكامل بين العديد من عمليات وأنشطة الشركة ، ووضع خطة مستقبلية لإضافة 6 نماذج جديدة من أهمها إدارة الجودة وإدارة النفقات وتخطيط الإنتاج، ومشاركة بتروجت فى الإجراءات الخاصة بمنصة تكامل الرقمية والتى تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخــــــدمات والأنظمة الرقمية لكافة شركات القطاع وقيام الشركة فى البدء فى تنفيذ نظام المراسلات الالكترونـــي ضمن منصة تكامل ولتكون بتروجت بذلك هي أولى شركات قطاع البترول تطبيقاً لهذا النظام، كما تم استعراض تجربة فعلية لعملية المراقبة والمتابعة اللحظية للعمليات والمشروعات بالمواقع المختلفة.

وذلك بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة خلال 2023 تهدف إلى فتح مجالات عمل جديــدة وإكتــساب عملاء جـــدد داخل وخارج مصر وتم تنفيذ العديد من الإجراءات والتى من أهمها توقيع تــحالف مع شركتي الجــرافــات البحـــرية الوطنيـــــة الإمـــاراتيــة، وHydro projects الروسية وهو التحالف الذى دعم الشركة فى اجتياز تقييم مــؤسسة الطاقة الذرية الروسية للتحالفات العالميـــة ،وقيام الشركة بانشاء قاعدة معرفية فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبالأخص فى مجال محطات الطاقة الشمسية، وأيضاً ببدء دراسة إنــشاء مصنع لتجميـــع موزعـات الوقودDispensers بالتبين.